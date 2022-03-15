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Фото ⟩ Продается дом, построенный по проекту недавно ушедшего из жизни культового эстонского архитектора

rus.postimees.ee
Продается дом, построенный по проекту недавно ушедшего из жизни культового эстонского архитектора
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Фото: KV.EE

Бревенчатый дом с уникальным бассейном в деревне Лахетагузе проектировал Леонард Лапин - архитектор, ставший легендарным еще при жизни, передает Kodu. 

Этот двухэтажный бревенчатый дом площадью 126,5 м2 построен в 2009 году по проекту известного архитектора, художника и поэта Леонарда Лапина, ушедшего из жизни 28 февраля. 

Фото: KV.EE

На первом этаже прекрасного дома находятся двусветные столовая и гостиная, кухня, сауна, ванная комната с душем, туалет и техническое помещение. На втором этаже две большие спальни, кабинет, ванная комната с туалетом и балкон. Установленный в доме геотермальный тепловой насос круглый год обеспечивает жителям дома комфорт и уют. 

Фото: KV.EE

Центр Курессаре находится в получасе езды. До моря - всего 500 метров. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

Фото: KV.EE
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