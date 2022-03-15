Фото ⟩ Продается дом, построенный по проекту недавно ушедшего из жизни культового эстонского архитектора

Этот двухэтажный бревенчатый дом площадью 126,5 м2 построен в 2009 году по проекту известного архитектора, художника и поэта Леонарда Лапина, ушедшего из жизни 28 февраля.

Фото: KV.EE

На первом этаже прекрасного дома находятся двусветные столовая и гостиная, кухня, сауна, ванная комната с душем, туалет и техническое помещение. На втором этаже две большие спальни, кабинет, ванная комната с туалетом и балкон. Установленный в доме геотермальный тепловой насос круглый год обеспечивает жителям дома комфорт и уют.

Фото: KV.EE

Центр Курессаре находится в получасе езды. До моря - всего 500 метров. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.