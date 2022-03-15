Бревенчатый дом с уникальным бассейном в деревне Лахетагузе проектировал Леонард Лапин - архитектор, ставший легендарным еще при жизни, передает Kodu.
Фото ⟩ Продается дом, построенный по проекту недавно ушедшего из жизни культового эстонского архитектора
Продается дом, построенный по проекту недавно ушедшего из жизни культового эстонского архитектора
Этот двухэтажный бревенчатый дом площадью 126,5 м2 построен в 2009 году по проекту известного архитектора, художника и поэта Леонарда Лапина, ушедшего из жизни 28 февраля.
На первом этаже прекрасного дома находятся двусветные столовая и гостиная, кухня, сауна, ванная комната с душем, туалет и техническое помещение. На втором этаже две большие спальни, кабинет, ванная комната с туалетом и балкон. Установленный в доме геотермальный тепловой насос круглый год обеспечивает жителям дома комфорт и уют.
Центр Курессаре находится в получасе езды. До моря - всего 500 метров. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.
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