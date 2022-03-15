Известные репортеры и ведущие стали увольняться с российских телеканалов

14 марта 2022 года российская журналистка, телеведущая информационной программы «Сегодня» на канале НТВ Лилия Гильдеева уехала из России и написала из-за границы заявление об увольнении. Об этом она сообщила Telegram-каналу Varlamov News. Гильдеева работала на НТВ с 2006 года.

«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — рассказала Гильдеева.

Лилия Гильдеева родилась в татарской семье. Отец — госслужащий, мать — учительница начальных классов.

Окончила филологический факультет Казанского государственного университета (1993—1997). Карьеру тележурналиста начала в Набережных Челнах в июле 1997 года на местном телеканале «Эфир» в качестве ведущей новостей. В августе 1999 года переехала в Казань, работала корреспондентом, продюсером, редактором, ведущей новостей, на региональном партнере канала «REN-TV» — «Вариант». С 2002 по 2006 год работала на ТНВ (двуязычный (русский, татарский) спутниковый канал Татарстана), вела информационную программу «Новости Татарстана» с перерывом на 8 месяцев на работу в пресс-службе КамАЗа.

В сентябре 2006 года была приглашена на канал НТВ. С тех пор и по настоящее время вела выпуски программы «Сегодня» в 19:00. В разное время с ней в паре работали Алексей Пивоваров (2006—2013), Игорь Полетаев (2013—2014)[4], Александр Яковенко (2014—2015), Михаил Чебоненко (март—август 2015), Василий Максименко (2015—2018) и Владимир Чернышев (с 2018 года).

С июня 2007 по август 2014 года также вела программы «Сегодня в 22:45 (затем в 22:40, 23:00 и 23:15)» и «Сегодня. Итоги».

Агалакова уволилась с Первого канала, а Глускер — с НТВ

Журналистка Жанна Агалакова уволилась с Первого канала, а журналист Вадим Глускер — с НТВ. Об этом сообщил журналист Роман Супер.

«Друзья с Первого канала сообщают, что после вчерашнего выступления Овсянниковой на канале страшный переполох, — заявил Роман Супер. — Всех сотрудников, пришедших на работу, тщательно досматривают».

Глускер подтвердил Алексею Венедиктову, что не работает на НТВ со 2 марта.

Жанна Агалакова с 1992 года — корреспондент отдела светской хроники РИА «Новости». В октябре 1999 года была принята на телеканал ОРТ (с сентября 2002 года — «Первый канал»). Вела дневные и вечерние выпуски «Новостей» (1999—2001, 2003—2005), а также программы «Время» (2001—2005) и «Ночное Время» (2001—2002, 2005). С сентября 2005 года — собственный корреспондент «Первого канала» в Париже.

C января 2013 года по август 2019 года — специальный корреспондент «Первого канала» в Нью-Йорке. С августа 2019 года вновь работала в Париже, а с марта 2021 года специализируется на освещении событий и в других европейских странах.

Вадим Глускер в октябре 1993 года приступил к работе корреспондента информационной службы на недавно образованном частном телеканале НТВ. С мая 1998 года Вадим стал работать за рубежом, сначала в качестве корреспондента, а затем — обозревателя представительства телеканала НТВ в Париже.

В апреле 2001 года Глускер покидает телеканал НТВ вместе со всем основным составом сотрудников из-за смены руководства, через месяц переходит на телеканал ТВ-6. С мая 2001 по январь 2002 года — корреспондент Службы информации телекомпании ТВ-6 в Париже. С июня 2002 по июнь 2003 года продолжил работу в аналогичной должности на телеканале ТВС, созданном журналистами прежних НТВ и ТВ-6. Готовил репортажи для телепрограмм «Сегодня на ТВ-6», «Сейчас», «Новости», «Грани» и «Итоги».

В июне 2003 года, после закрытия ТВС, приглашался Константином Эрнстом на «Первый канал», но решил вернуться на НТВ в качестве директора-обозревателя французского корпункта канала, иногда делая репортажи и из других стран Европы. С весны 2015 года, после закрытия корпункта НТВ в Германии, стал работать в должности европейского обозревателя телеканала с расположением представительства в Брюсселе.

На НТВ в разные годы работал для информационных программ «Сегодня», «Итоги» с Евгением Киселёвым, «Намедни» с Леонидом Парфёновым, «Страна и мир», «Личный вклад» с Александром Герасимовым, «Сегодня: итоговая программа», «Сегодня. Итоги», «Анатомия дня», а также «Акценты недели», «Точка», «Итоги дня» и «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.