Ведущая НТВ Лилия Гильдеева уехала из России

«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — рассказала Гильдеева.

Лилия Гильдеева родилась в татарской семье. Отец — госслужащий, мать — учительница начальных классов.

Окончила филологический факультет Казанского государственного университета (1993—1997). Карьеру тележурналиста начала в Набережных Челнах в июле 1997 года на местном телеканале «Эфир» в качестве ведущей новостей. В августе 1999 года переехала в Казань, работала корреспондентом, продюсером, редактором, ведущей новостей, на региональном партнере канала «REN-TV» — «Вариант». С 2002 по 2006 год работала на ТНВ (двуязычный (русский, татарский) спутниковый канал Татарстана), вела информационную программу «Новости Татарстана» с перерывом на 8 месяцев на работу в пресс-службе КамАЗа.

В сентябре 2006 года была приглашена на канал НТВ. С тех пор и по настоящее время ведет выпуски программы «Сегодня» в 19:00. В разное время с ней в паре работали Алексей Пивоваров (2006—2013), Игорь Полетаев (2013—2014)[4], Александр Яковенко (2014—2015), Михаил Чебоненко (март—август 2015), Василий Максименко (2015—2018) и Владимир Чернышев (с 2018 года).