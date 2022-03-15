14 марта 2022 года российская журналистка, телеведущая информационной программы «Сегодня» на канале НТВ Лилия Гильдеева уехала из России и написала из-за границы заявление об увольнении. Об этом она сообщила Telegram-каналу Varlamov News. Гильдеева работала на НТВ с 2006 года.
Ведущая НТВ Лилия Гильдеева уехала из России
«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — рассказала Гильдеева.
Лилия Гильдеева родилась в татарской семье. Отец — госслужащий, мать — учительница начальных классов.
Окончила филологический факультет Казанского государственного университета (1993—1997). Карьеру тележурналиста начала в Набережных Челнах в июле 1997 года на местном телеканале «Эфир» в качестве ведущей новостей. В августе 1999 года переехала в Казань, работала корреспондентом, продюсером, редактором, ведущей новостей, на региональном партнере канала «REN-TV» — «Вариант». С 2002 по 2006 год работала на ТНВ (двуязычный (русский, татарский) спутниковый канал Татарстана), вела информационную программу «Новости Татарстана» с перерывом на 8 месяцев на работу в пресс-службе КамАЗа.
В сентябре 2006 года была приглашена на канал НТВ. С тех пор и по настоящее время ведет выпуски программы «Сегодня» в 19:00. В разное время с ней в паре работали Алексей Пивоваров (2006—2013), Игорь Полетаев (2013—2014)[4], Александр Яковенко (2014—2015), Михаил Чебоненко (март—август 2015), Василий Максименко (2015—2018) и Владимир Чернышев (с 2018 года).
С июня 2007 по август 2014 года также вела программы «Сегодня в 22:45 (затем в 22:40, 23:00 и 23:15)» и «Сегодня. Итоги».