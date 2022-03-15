Нарвское отделение полиции второй день подряд сообщает, что проводит проверки сообщений об украинских беженцах, которые якобы бесчинствуют в Нарве.
Полиция опровергает слухи, что украинцы бесчинствуют в нарвском торговом центре
«В последние дни в Нарве распространяется информация о том, что якобы в спортивных магазинах и кафе торгового центра «Фама» беженцы из Украины требовали предоставить им товар и услуги бесплатно. В полицию не поступало сообщений о подобных происшествиях. Мы проверили информацию, поговорили с представителями магазинов и торгового центра, которые ничего не слышали о таком поведении клиентов», - сообщает Нарвское отделение полиции.
Вчера, 14 марта в Нарвском отделении полиции прокомментировали другой случай: в одной нарвской группе Facebook распространялась информация о том, что в начале марта в Нарве к цветочному ларьку пришли двое мужчин, заявив, что они украинцы и потребовав у продавца отдать им товар бесплатно. Утверждалось, что мужчины угрожали продавцу, затем осквернили памятник Паулю Кересу. Эстонская полиция выяснила, что представившиеся украинцами мужчины оказались местными подростками, которые и ранее попадали в поле зрения полицейских. В отношении подростков начато производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка. За такое нарушение может быть назначен штраф до 400 евро.
Полиция напоминает, что цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности.
Полиция призывает людей не делиться провокационными постами и не распространять ложную информацию. Передавайте информацию о подобных сообщениях веб-полицейским.