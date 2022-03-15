Полиция опровергает слухи, что украинцы бесчинствуют в нарвском торговом центре

«В последние дни в Нарве распространяется информация о том, что якобы в спортивных магазинах и кафе торгового центра «Фама» беженцы из Украины требовали предоставить им товар и услуги бесплатно. В полицию не поступало сообщений о подобных происшествиях. Мы проверили информацию, поговорили с представителями магазинов и торгового центра, которые ничего не слышали о таком поведении клиентов», - сообщает Нарвское отделение полиции.

Вчера, 14 марта в Нарвском отделении полиции прокомментировали другой случай: в одной нарвской группе Facebook распространялась информация о том, что в начале марта в Нарве к цветочному ларьку пришли двое мужчин, заявив, что они украинцы и потребовав у продавца отдать им товар бесплатно. Утверждалось, что мужчины угрожали продавцу, затем осквернили памятник Паулю Кересу. Эстонская полиция выяснила, что представившиеся украинцами мужчины оказались местными подростками, которые и ранее попадали в поле зрения полицейских. В отношении подростков начато производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка. За такое нарушение может быть назначен штраф до 400 евро.