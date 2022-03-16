Российская писательница Ганиева: придется долго изымать имперское зло из сознания россиян, Путин лишь дал ему ход

- Не кажется ли вам, что теперь они в это поверили? Когда у главреда «Новой Газеты» Муратова недавно спросили про это, то на основе свежих разговоров с этими людьми он ответил, что они абсолютно консолидированы. Теперь они уперлись в идее денацификации Украины окончательно и искренне, потому что обратного пути у них нет. И, конечно, Путин замазал их кровью публично уже до начала войны.

- У членов Совета Безопасности, которых Путин допрашивал как провинившихся школьников, возможно, обратного пути нет. Но есть огромное количество других людей системы, которые ищут шанс перебежать. Среди них появляется все больше и больше сотрудников разных федеральных каналов. Теперь появляются новости о тех, кто годами врал, а теперь ищут убежища в других странах. Я не удивлюсь, если скоро на страницах европейских газет они начнут клеймить Путина и жаловаться, что их обвели вокруг пальца и они ничего не знали.

- 30 лет назад стартовала новая Россия. То, что не было сделано настоящей люстрации всей государственной системы, а наследие компартии и КГБ продолжило жить и постепенно восстанавливало свои позиции, является одной из глубинных причин происходящего. В России не произошло глубокого осознания трагизма советских репрессий и ответственности большого количества людей за нанесение тяжких травм другим народам, которые Советский Союз решал много раз «спасти». Согласны ли вы с этим? Как можно научиться на этом опыте невыученных уроков?

- В этом есть большая доля правды. У россиян было всего два-три года, чтобы нарастить мускулы либерализма, чтобы начать думать, избавиться от этой патерналистской логики, что шевелиться бесполезно, все решат за тебя и любой протест фатален, нужно сидеть тихо и встраиваться в систему. Просто не хватило исторического отрезка – сразу начался расстрел Белого дома, потом вторжение в Чечню. Надо сказать, что гражданское общество слабовато отреагировало на эту акцию. Путина у нас, в широком смысле, очень приветствовали. Пришел такой сильный, молодой и неизвестный, прижал к ногтю гнездо терроризма. На Чечне он и поднялся. Потом Чечня опухла и превратилась в анклав внутри России. Мы видим этих головорезов, которые сейчас тоже участвуют в убийствах в Украине.

- Вы родом из Дагестана. Это, конечно, не Чечня, но это рядом. У вас там наверняка проживают родные, вы хороши понимаете российский Кавказ и в некоторых ваших произведениях глубоко отражена эта тема. Сейчас видно, как на информационном фронте украинцам пытаются угрожать чеченскими головорезами. Можно ли замерить отношение жителей этого региона к конфликту в Украине? На первый взгляд кажется, что для них это абсолютно чужое дело.