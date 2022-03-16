Вина и война: в гостях у «Гражданина М» российская писательница Алиса Ганиева

Многие думающие россияне спрашивают у себя в эти дни – на ком лежит ответственность за страшную войну в Украине, продуктом которой уже стала глубочайшая пропасть между двумя культурно близкими народами.

Что должен делать думающий и пишущий по-русски человек, когда российское руководство использует этот язык для нагнетания непримиримой вражды с большей частью мира и призывает к продолжению войны? Есть ли у него какая-то особенная ответственность за прекращение бойни или нет?

За 30 лет в России не сформировалось значительного общественного противовеса диктаторским и милитаристским тенденциям. Как вышло, что интеллигенция вновь оказалась бессильна объяснить народу последствия и что будет, когда последствия все же ворвутся в квартиру среднего жителя России?

Об этом и многом другом 16 марта в 15:00 в прямом эфире!