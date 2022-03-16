В среду в 15:00 в гостях у «Гражданина М» талантливая российская писательница и публицист Алиса Ганиева, которая в условиях жесточайшего подавления свободной мысли в России была вынуждена покинуть свою страну. Ведущий передачи Сергей Метлев.
Вина и война: в гостях у «Гражданина М» российская писательница Алиса Ганиева
Многие думающие россияне спрашивают у себя в эти дни – на ком лежит ответственность за страшную войну в Украине, продуктом которой уже стала глубочайшая пропасть между двумя культурно близкими народами.
Что должен делать думающий и пишущий по-русски человек, когда российское руководство использует этот язык для нагнетания непримиримой вражды с большей частью мира и призывает к продолжению войны? Есть ли у него какая-то особенная ответственность за прекращение бойни или нет?
За 30 лет в России не сформировалось значительного общественного противовеса диктаторским и милитаристским тенденциям. Как вышло, что интеллигенция вновь оказалась бессильна объяснить народу последствия и что будет, когда последствия все же ворвутся в квартиру среднего жителя России?
Об этом и многом другом 16 марта в 15:00 в прямом эфире!
Родившаяся в Дагестане, а с 2002 года проживавшая в Москве Алиса Ганиева является автором ряда известных литературных произведений, которые имели успех как в России, так и за рубежом. Ее книги вышли в США, Германии, Франции, Турции и других странах. Среди ее книг «Праздничная гора» (2012), отображающая действительность современного Кавказа и «Оскорбленные чувства» (2018), повествующая о «законных реалиях» российского общества. В июне 2015 года газета The Guardian включила Ганиеву в список 30 самых влиятельных москвичей младше 30 лет. Она входила в жюри литературных премий «Дебют» (2015), «Русский Букер» (2016), Международной Нейштадтской премии, известной как «Американский Нобель» (2017).