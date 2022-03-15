Высокие цены на строительство ставят под вопрос ремонт дорог

Кроме улиц, где уже идут работы, в этом году новое асфальтовое покрытие будет положено на улице Пуйестеэ на участке между Нарвским шоссе и улицей Роози, а также на улицах Юликооли и Вески. Эти три дорожные работы приведут к реструктуризации дорожного движения. У города есть и другие планы по крупномасштабному дорожному строительству, но поскольку строительство снова подорожало, неясно, будут ли выполнены все запланированные работы.

Вопрос открыт

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм заявил, что из-за стоимости дорожного строительства никаких корректировок пока не проводилось, но они, скорее всего, потребуются при утверждении первого дополнительного бюджета. Двумя крупнейшими объектами, тендер по которым будет объявлен весной, являются реконструкция улицы Юликооли от улицы Рийа до улицы Валликраави и реконструкция улицы Вески от улицы Куперьянови до улицы Няйтусе.

Город уже получил предложения по реконструкции улицы Юликооли. «Самая низкая предложенная цена значительно превышает запланированный нами бюджет», — сказал Тамм. Ценовые предложения по улице Вески будут представлены в городскую управу до конца марта, после чего станет ясно, как действовать дальше. С началом работ произойдут изменения в организации дорожного движения. По словам руководителя дорожной службы Тартуской городской управы Олега Лужецкого, в связи с ремонтом дороги будут закрыты, а движение изменено, но больших проблем возникнуть не должно. Во время ремонта улицы Пуйестее движение можно перенаправить на улицы Роози и Яама, а также на Нарвское шоссе. Движение с улицы Вески, скорее всего, будет перенаправлено на улицу Кастани.

Ситуация может осложниться на улице Юликооли, где основная проблема – это парковка. «Мы не можем разрешить парковку на улице Юликооли во время ремонта дороги, но более подробная информация будет обнародована в ближайшее время», — сказал Лужецкий. Помимо этих работ, также ведется строительство на улицах Уюла и Хиподрооми. Также будут вестись работы на отрезке велодорожки в Рахинге.

Латание дыр

В дополнение к предстоящим масштабным и дорогостоящим работам необходимо также привести в надлежащее состояние пришедшие в негодность после зимы дороги. По словам вице-мэра, ремонтируются десятки улиц. «Прошедшая зима очень плохо сказалась на состоянии дорожных покрытий, и потребность в ремонте резко возросла», — пояснил Тамм. Однако провести капитальный ремонт этих улиц за один год не получится, поэтому капитальный ремонт будет проводиться в пределах, которые позволяет бюджет.