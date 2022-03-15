На прошлой неделе в Таллинне и Тарту произошли случаи, когда люди заправляли автомобиль, но денег на оплату топлива у них не было.
G4S: людям не хватает денег на дорогой бензин
G4S: людям не хватает денег на дорогой бензин
Патрульный экипаж G4S отреагировал на сигнал паники, поступивший с тартуской заправочной станции, и обнаружил на месте происшествия человека, который залил в автомобиль топлива на 14,99 евро, но не заплатил за него. Он сказал, что у него нет с собой кошелька, и обещал заплатить позже. Похожий инцидент произошел и в Таллинне, где человек залил в машину топлива на 30,03 евро, но, по его словам, забыл дома кошелек и не смог заплатить за бензин.
«Вчера также был случай, когда человек заправил автомобиль на 111,60 евро и тоже не смог заплатить за топливо. Топливо подорожало, поэтому просим проверять, достаточно ли на вашем счете денег, прежде чем ехать на заправку», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.