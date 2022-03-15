Зарплата президента поднимется до 7303 евро, члена Рийгикогу - до 4746 евро

Зарплата государственного прокурора, вице-спикеров Рийгикогу, председателей парламентских комиссий и фракций, госсекретаря, членов Госсуда, канцлера юстиции, государственныого контролера и министров поднимется с 5753 евро до 6207 евро; зарплата вице-председателя парламентской комиссий и фракции, а также судьи окружного суда увеличится с 5076 евро до 5477 евро; зарплата члена Рийгикогу, судьи уездного и административного суда поднимется с 4399 евро до 4746 евро; зарплата Госпримирителя и уполномоченного по вопросам гендерного равноправия и равного обращения вырастет с 3722 евро до 4016 евро; зарплата председатель совета Банка Эстонии с 1 апреля будет составлять 2556 евро, а члена совета - 1825 евро.