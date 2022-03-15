За сутки в Эстонии скончались восемь человек с коронавирусом

По состоянию на утро 15 марта в больницах находится 611 пациентов с коронавирусом. Из них 247 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 166 человек, или 63,2% не были вакцинированы, а 91, или 36,8% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 76 новых историй болезни, из которых в 27 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 24 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались восемь человек с коронавирусом: 66-летняя женщина, 71-летний мужчина, 73-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина и 89-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 140 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 164 невакцинированных в день.