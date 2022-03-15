Лутсар: ношение масок должно быть добровольным

"Мы должны научить людей самостоятельно принимать решения, касающиеся их здоровья, - прокомментировала Лутсар решение правительства оставить обязанность носить маски в Эстонии. - А не так, что кто-то скомандует, и человек ищет способы, как уклониться от этой обязанности. С вакцинацией то же самое: человек сам должен взять на себя ответственность за свое здоровье.