Граждане Белоруссии, проживающие на территории Украины и не получившие в этой стране международной защиты, не попадают под действие временной защиты в Эстонии, сообщил министр внутренних дел Кристиан Яани.
Эстония не даст белорусам из Украины статус беженцев наравне с украинцами
Об этом он написал в своем ответе на обращение белорусской диаспоры в Эстонии, попросившей обращаться с гражданами Белоруссии, которые выехали оттуда на территорию Украины из-за преследований со стороны режима Александра Лукашенко, наравне с гражданами Украины, признав их беженцами из зоны военного конфликта, передает Rus.ERR.
По словам Яани, Эстония придерживается правил, действующих в Европейском союзе: это означает, что с 9 марта наша страна предоставляет временную защиту гражданам Украины и членам их семей, проживавшим в стране до или после 24 февраля (даты начала военного вторжения России), а также лицам без гражданства и гражданам третьих стран, которые до 24 февраля находились под международной защитой в самой Украине.
Министр внутренних дел добавил, что иностранцы, в том числе граждане Белоруссии, не получившие международную защиту на Украине, не подпадают под временную защиту в Эстонии.
«Однако все граждане третьих стран, включая граждан Белоруссии, которые находятся на территории Эстонии и которые не могут вернуться на родину из-за обоснованного страха преследования или серьезной опасности, могут обратиться в Эстонии за международной защитой», - отметил Яани, напомнив, что такие лица могут получить статус беженцев и временный вид на жительство.