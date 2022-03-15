Эстония не даст белорусам из Украины статус беженцев наравне с украинцами

Об этом он написал в своем ответе на обращение белорусской диаспоры в Эстонии, попросившей обращаться с гражданами Белоруссии, которые выехали оттуда на территорию Украины из-за преследований со стороны режима Александра Лукашенко, наравне с гражданами Украины, признав их беженцами из зоны военного конфликта, передает Rus.ERR.

По словам Яани, Эстония придерживается правил, действующих в Европейском союзе: это означает, что с 9 марта наша страна предоставляет временную защиту гражданам Украины и членам их семей, проживавшим в стране до или после 24 февраля (даты начала военного вторжения России), а также лицам без гражданства и гражданам третьих стран, которые до 24 февраля находились под международной защитой в самой Украине.

Министр внутренних дел добавил, что иностранцы, в том числе граждане Белоруссии, не получившие международную защиту на Украине, не подпадают под временную защиту в Эстонии.