Разведка Эстонии: российские войска продолжают приближаться к окрестностям Киева с востока

Общая информация:

В течение последних суток значительных изменений в обстановке не замечено, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают попытки охватывата нескольких важных городов Украины. Ударные группировки российских войск проводят перегруппировку и накапливают запасы топлива и боеприпасов.

Обнаружена переброска войск под Харьков, перемещения и сосредоточение сил, только в меньшем масштабе, также замечены в Белоруссии. ВС РФ продолжают изматывать украинские войска и гражданское население артиллерийскими ударами. В последнюю пару суток ожесточились обстрелы Киева.

Просочившаяся в прессу информация о запросе России у Китая военной (поставки вооружений и средств наблюдения) и экономической помощи иллюстрирует проблемы с обеспечением ВС РФ. Как указывалось ранее, россияне также столкнулись с трудностями, связанными с нехваткой личного состава. По сообщению Минобороны РФ в Россию прибыли первые добровольцы с Ближнего Востока, их перебрасывают силами российской авиации. Однако, учитывая размеры ударных группировок ВС РФ и масштаб проводимых ими военных операций, данное пополнение не является значимым ни с количественной, ни с качественной точек зрения.

В городах южной Украины (например, в Мелитополе и Херсоне) фиксируются попытки РФ установить и закрепить собственную власть. Мэры Днепрорудного и Мелитополя похищены, протестующих против оккупации местных жителей запугивают. В Мелитополе оккупационные власти назначили нового мэра, городской совет якобы разогнан.

Как и прежде, из Херсона поступают сведения о попытках РФ устроить так называемый референдум на тему провозглашения «Херсонской народной республики» – ранее подобный сценарий был провернут на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Впрочем, эти поползновения пока еще не приняли формы широкомасштабной кампании, в ходе которой прежние власти и структуры самоуправления должны быть разгонаны и заменены новыми лицами.

Судя по всему, оккупационные власти испытывают трудности с нахождением подходящих людей на должности в новые органы власти. В больших городах продолжаются протесты против захватчиков.

Оперативные направления:

Значительных изменений в обстановке ни на одном из направлений не наблюдается. Усилия ВС РФ сосредоточены на удержании уже оккупированной территории, параллельно с этим они готовят новое наступление.

Российские войска продолжают приближаться к окрестностям Киева с востока, территория южнее столицы Украины остается под контролем ВСУ, однако, в последние дни она все чаще подвергается обстрелам российской артиллерии.

На юго-востоке 8-я гвардейская общевойсковая армия и подчиненные ей подразделения подразделения донецких сепаратистов продолжают оказывать давление на гарнизон Мариуполя и силы ВСУ, обороняющие села между Мариуполем и Донецком.