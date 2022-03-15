Депутат Милонов высказался по поводу отказа Дзюбы от вызова в сборную: «Негодяй, мерзкий поступок предателя»

«Дзюба может ехать в сборную Украины, он поступил абсолютно паскудно. Артем показал трусость, подлость, он предал свою страну. Понятно, что дело не в родственниках, а в моде. Отказался сейчас, больше играть не будет, пусть уезжает в Африку. Его надо выкинуть отовсюду, он больше нигде не имеет право играть, во дворах пусть парней учит. Он настоящий негодяй, подлый и мерзкий поступок настоящего предателя. Если стране тяжело и он так говорит, то пошел на фиг», – заявил депутат Госдумы.