Где должны прятаться таллиннцы, если городу будет угрожать воздушный налет?

Виола Мурд подтвердила, что в настоящее время в городах Эстонии нет систем воздушной тревоги. «Но мы пересмотрели свои планы и попросили денег, чтобы создать эту систему. Наши сценарии угроз учитывали войну, но скорее гибридную войну», — пояснила Мурд.

Она добавила, что теперь необходимо действовать в ускоренном темпе. «Все, что можно сделать с меньшими затратами, — мы делаем», — подчеркнула Мурд.

«На самом деле в Эстонии есть 56 сирен», — уточнил Сууркиви, добавив, что в настоящее время нет системы для согласованного запуска этих сирен. «Но у нас есть 56 сирен, они рассчитаны на 300 000 жителей. В Таллинне установлено 13 сирен», - сказал он, добавив, что эти системы работают и их тестируют.

«Если мы узнаем достаточно заранее (об угрозе - прим.ред.), то у нас есть средства для оповещения населения. Мы также разрабатываем систему уведомлений по SMS», — добавила Мурд.

С кризисными запасами в Эстонии плохо

Виола Мурд отметила, что у органов местного самоуправления также могли бы быть кризисные запасы. «Есть государственные запасы, которые можно использовать. У нас есть также запасы продовольствия, предусмотренные договорами, также можно обеспечить ротацию, поскольку нелогично забивать все склады», — сказала Мурд.

«Если говорить прямо, то с запасами у Эстонии плохо. У около 15 процентов населения есть запас продовольствия, есть проблемы с местными самоуправлениями. Не все спасательные службы и волонтерские отряды имеют питание от генератора. Ведутся работы по обеспечению ведомств генераторами», - сказал Сууркиви.

Сууркиви признает, что в последние годы был достигнут прогресс, но очевидно, что у местных самоуправлений и государства есть проблема.

Мурд сказала, что на случай неминуемой угрозы у государства есть план, но он пока не покрывается финансами. «Отрасль защиты населения должна получать постоянное финансирование», - подчеркнула она.

По мнению Мурд, причина нынешней плохой ситуации заключается в том, что у нас были различные кризисы, которым неизбежно уделялось первоочередное внимание. «Темы привлекают внимание, когда есть конкретный пример. Нам нужно постоянно быть готовыми», — сказала Мурд. Она добавила, что всё зависит от политических решений. По ее словам, министр внутренних дел Кристьян Яани в курсе этих проблем.

«Работа, которая не делалась 20 лет, не может быть проделана за год или два», — добавил Сууркиви. Он привел в пример 1990-е годы, когда слово «гражданская оборона» вызывало возмущение. «Сегодня мы не стали сверхбогатыми, но тема вновь стала сверхчувствительной».