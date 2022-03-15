Песков: санкции США против РФ должны учитываться при обсуждении дальнейшей судьбы иранской ядерной сделки

"Введенные санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы нашей страны в контексте продолжения этой сделки", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли разделить тему американских санкций против РФ и переговоров вокруг иранской ядерной программы.

"Поэтому эти санкции должны учитываться, должны приниматься во внимание. Это - новый аспект, который нельзя оставлять за бортом, который предстоит учесть", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, эта позиция Москвы хорошо известна Соединенным Штатам.

У Пескова поинтересовались, что именно Россия хочет от США в этом плане.