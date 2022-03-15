Введенные США антироссийские санкции должны учитываться при переговорах о судьбе иранской ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: санкции США против РФ должны учитываться при обсуждении дальнейшей судьбы иранской ядерной сделки
"Введенные санкции в отношении России непосредственно затрагивают интересы нашей страны в контексте продолжения этой сделки", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли разделить тему американских санкций против РФ и переговоров вокруг иранской ядерной программы.
"Поэтому эти санкции должны учитываться, должны приниматься во внимание. Это - новый аспект, который нельзя оставлять за бортом, который предстоит учесть", - продолжил представитель Кремля.
По его словам, эта позиция Москвы хорошо известна Соединенным Штатам.
У Пескова поинтересовались, что именно Россия хочет от США в этом плане.
"Вы знаете, что эта тема непубличная. Мы проблему констатируем, но во всем, что касается СВПД, мы, конечно, не может быть публичным. Но тема для продолжения разговора есть. Это, действительно, то, что для нас очень важно", - ответил он.