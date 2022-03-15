Украинская разведка: Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса

В сообщении продемонстрировано письмо министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", которое адресовано лично Путину, из которого видно, что государство-оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов, пишет УНИАН.

"Документ имеет целью получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом, указано в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта", - сообщают в украинской разведке.

Отмечается, что на сегодня без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений - это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида.