Крупный эстонский девелопер: мы не тормозим, рынок недвижимости активнее, чем ожидалось

Ситуация в мире и в непосредственной близости от Эстонии сложная, но помимо оказания всесторонней поддержки Украины, а также решений по скорейшему прекращению противоправных действий, важно обеспечить устойчивое функционирование экономики и нашей повседневная жизнь. Считаем важным поделиться опытом нашей компании как одного из крупнейших девелоперов эстонского рынка недвижимости.

В свете событий, начавшихся в день рождения нашей республики, на рынке произошли изменения, которые, с точки зрения покупателей, выражались в непродолжительном испуге и выжидательной позиции, но не в остановке или замедлении рынка. Мы заключали сделки купли-продажи в нотариальной конторе сразу после начала событий в Украине и будем продолжать это делать.

По словам Анники Саар, в рядах покупателей также не произошло изменений, так как недвижимость и для жилья, и для инвестиций по-прежнему покупают представители различных национальностей, живущие в Эстонии. На какое-то время желающих стало меньше, но это может быть связано и со школьными каникулами. Сейчас количество контактов по всем проектам восстанавливается и местный покупатель более уверенно движется на рынке. Иностранные инвесторы тоже не исчезли из поля зрения, и их отзывы показывают, что Эстония считается безопасной с точки зрения инвестиций страной, прежде всего благодаря НАТО. Вложение свободных денег в недвижимость из-за страха инфляции по-прежнему очень актуально и сегодня.

В конце февраля и начале марта Endover продал помещения во всех своих семи активных девелоперских проектах, как в верхнем, так и в нижнем ценовом сегменте. Есть покупатели как готовых квартир, так и строящихся, а также существующих пока только на бумаге. Сейчас на рынке мало предложений и наличие у застройщика объектов для продажи является преимуществом. В марте мы распродадим до конца несколько наших основных разработок. Только что забронированы последние квартиры как в высотном здании Tower, так и в исторической кондитерской фабрике Klausson в Каламая. В начале марта мы также продали последнюю квартиру в жилом комплексе «Аврора Нова» в Хааберсти.

В связи со спадом коронавируса и ростом потребительского доверия люди все чаще регистрируются на Дни клиентов. Интересующиеся коммерческими помещениями также активизировались по сравнению с началом года – в конце февраля мы подписали договоры аренды, только что оформлена продажа торговых площадей и ведутся переговоры о продаже или аренде других коммерческих площадей.

Средняя цена проданных Endover квартир в феврале превысила 300 000 евро, а средняя цена квадратного метра составила 4 681 евро. При существующем дефиците предложений снова вырастут как входные цены на строительство, так и цены на недвижимость в целом. В данных условиях мы не можем прогнозировать снижения цен.