Благотворительный концерт в Таллинне соберет средства в поддержку Украины

Все средства от трехчасового благотворительного концерта пойдут на срочную закупку машин скорой помощи и микроавтобусов, оснащение их необходимыми ресурсами и немедленный выезд в города Украины, где нуждаются в помощи.

Выступят коллективы Svjata Vatra, Иво Линна, NOËP, Nublu, Алика Милова, Мари Юрьенс, Lenna, Михкель Рауд, Хендрик Сал-Саллер, Metsatöll, Curly Strings, Gameboy Tetris, Лийс Лемсалу, Genka, Terminaator, Рейго Ахвен, Виллу Вески, Вальтер Соосалу, Лаура Пылдвере, Мари Калкун, Даниэл Леви, Марко Матвере, Лийзи Койксон, Отт Лепланд, Рихо Сибул, Эстонский национальный мужской хор, объединенный хор девушек Leelo, женский камерный хор Sireen, хор Musamari, хор девочек вокальной студии Эстонского радио.

С речами выступят президент Алар Карис, Давид Всевиов, Хайнц Валк, Тийт Пруули. Ведущие прямой трансляции на Радио 4 - Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.

С 15 марта открыты номера для пожертвований, с помощью которых собирают средства в поддержку деятельности НКО Slava Ukraini. НКО Slava Ukraini в сотрудничестве с разными организациями и частными лицами направляет гуманитарную помощь в самые горячие точки конфликта на территории Украины, чтобы спасти жизни и помочь больницам и людям в условиях войны.

Поддержать НКО Slava Ukraini можно и прямым денежным переводом на счет EE727700771007665845 (LHV). Дополнительную информацию о деятельности объединения можно найти на странице www.slavaukrainiestonia.com.