Фото ⟩ Перед бюро полиции в Таллинне выстроилась огромная очередь

Во вторник утром перед бюро на Таммсааре-теэ выстроилась большая очередь, причиной которой стал технический сбой в системе бронирования. По данным PPA, предпринимаются попытки разрешить ситуацию, а пока чиновники занимаются тем, чтобы верно распределять людей.

Как уточнили в PPA, причиной очереди не стали военные беженцы, которые приходят в бюро для подачи ходатайства о временной защите, поскольку их обслуживание не ведется на основании живой очереди. Все военные беженцы могут подать ходатайство на временную защиту, предварительно забронировав время для этой процедуры, есть отдельные должностные лица, а также отдельное время для их обслуживания. Вся информация о том, как и где подать заявление, была предоставлена ​​беженцам по прибытии.