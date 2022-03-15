Индекс потребительских цен в Эстонии в феврале вырос за год на 11,5%

По переданным BNS данным Департамента статистики, за месяц индекс вырос на 1,3 процента.

В годовом сравнении в феврале больше всего выросли затраты на жилье — на 27,2 процента. На втором месте по темпам роста расходы на транспорт — на 17,2 процента, на третьем — на продукты питания и безалкогольные напитки — на 12,1 процентов.

Цены на ведение домашнего хозяйства выросли в феврале на 10,2 процента, цены на питание и проживание вне дома на 8,4 процента, на расходы, связанные с досугом, выросли на 6%, цены на услуги здравоохранения выросли на 4,8% процента.

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 2,5 процента, на одежду и обувь на 2,7, на образования и детские учреждения на 3,1 процента.

Цены на разнообразные не входящие в другие категории товары и услуги выросли на 5,8 процента.

В феврале упали только цены в сегменте связи на 4,6 процента.