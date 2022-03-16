Не стоит надеяться, что Путин возместит Украине ущерб, нанесенный войной

Административное здание, разрушенное взрывом бомбы возле школы № 25 в Житомире, Украина, 11 марта 2022 года. По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, с начала российского вторжения 24 февраля Украину покинули более 2,5 миллионов человек. Однако многие решили остаться. ФОТО: EPA/MIGUEL A. LOPES

Восстановление домов, больниц, школ и тысяч других гражданских объектов, разбомбленных российскими военными в Украине, вероятно, будет стоить десятки и десятки миллиардов евро, которые, по мнению эстонских экспертов в области международного права, должны исходить от России как виновника агрессии и ответственность за ущерб, нанесенный жителям соседней страны и людям, пишет Postimees.