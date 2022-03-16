Восстановление домов, больниц, школ и тысяч других гражданских объектов, разбомбленных российскими военными в Украине, вероятно, будет стоить десятки и десятки миллиардов евро, которые, по мнению эстонских экспертов в области международного права, должны исходить от России как виновника агрессии и ответственность за ущерб, нанесенный жителям соседней страны и людям, пишет Postimees.
Для подписчиков
Не стоит надеяться, что Путин возместит Украине ущерб, нанесенный войной
Не стоит надеяться, что Путин возместит Украине ущерб, нанесенный войной