Полиция обнаружила девушку, находившуюся под действием сразу нескольких наркотиков

Сотрудник Курессаареского полицейского участка Кент Пуйестеэ пояснил, что внимательный портовый работник сообщил в полицию о подозрительной паре. Фургон стоял с работающим двигателем, мужчина и женщина явно находились в состоянии опьянения, на вопросы не ответили.

По словам Кента Пуйестеэ, у 30-летнего мужчины и 18-летней девушки с помощью экспресс-теста установили наркотическое опьянение, при этом экспресс-тест девушка отреагировал сразу на несколько наркотиков. Собака также обнаружила в автомобиле небольшое количество подозрительных веществ. Что это за вещества, выяснит экспертиза. Девушку на некоторое время оставили в Курессаареской больнице под наблюдением врачей.