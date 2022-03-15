Вт, 15.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Полиция обнаружила девушку, находившуюся под действием сразу нескольких наркотиков

rus.postimees.ee
Полиция обнаружила девушку, находившуюся под действием сразу нескольких наркотиков
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Kuivastu sadam
Kuivastu sadam Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

На прошлом неделе в порту Куйвасту в фургоне сидели мужчина и женщина, находящиеся в наркотическом опьянении, пишет Saarte Hääl.

Сотрудник Курессаареского полицейского участка Кент Пуйестеэ пояснил, что внимательный портовый работник сообщил в полицию о подозрительной паре. Фургон стоял с работающим двигателем, мужчина и женщина явно находились в состоянии опьянения, на вопросы не ответили.

По словам Кента Пуйестеэ, у 30-летнего мужчины и 18-летней девушки с помощью экспресс-теста установили наркотическое опьянение, при этом экспресс-тест девушка отреагировал сразу на несколько наркотиков. Собака также обнаружила в автомобиле небольшое количество подозрительных веществ. Что это за вещества, выяснит экспертиза. Девушку на некоторое время оставили в Курессаареской больнице под наблюдением врачей.

На прошлой неделе полиция начала три производства о проступках, связанных с наркотиками.

Ключевые слова
Наверх