РФ в шаге от дефолта: Bloomberg озвучил три сценария для России

Правительство России в среду, 16 марта, должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму $117 млн, и то, что произойдет с выплатами в этот день, может спровоцировать дефолт России в иностранной валюте, пишет Bloomberg.

Агентство называет три возможных сценария развития событий. Первый — Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах, сообщает dialog.ua. Это позволяет временно предотвратить долговой кризис, инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля.

Второй сценарий предполагает, что Россия произведет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом, пишет Bloomberg.

По третьему сценарию, который приводит Bloomberg, Россия вообще не станет платить. В этом случае у России будет 30-дневный льготный период, чтобы до 15 апреля исправить ситуацию, иначе наступит классический жесткий дефолт: России будет заблокирован доступ к финансированию, инвесторы потеряют средства.

Bloomberg подсчитал, что неуплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около $150 млрд. Долг по облигациям России составляет $39,9 млрд, долги российских компаний в иностранной валюте достигают $105 млрд, в том числе «Газпрома» — $25,5 млрд, РЖД — $4,9 млрд, «Лукойла» и Сбербанка — по $3 млрд.

Агентство напоминает, что 14 марта Минфин дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на $117,2 млн, но не указал, в какой валюте будут выплачены деньги. В тот же день Минфин утвердил временный порядок выплат по долгам государства в иностранной валюте. Из него следует, что если зарубежные банки этот платеж осуществить не смогут из-за замороженных международных резервов России, то выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях.