Более 60 эстонских музеев и выставочных залов приняли решение предоставить бесплатный вход украинским беженцам на основании документа, удостоверяющего гражданство. Цель инициативы – облегчить адаптацию военных беженцев в Эстонии.
Украинские беженцы смогут посещать музеи бесплатно
«Украина нуждается в нашей полной поддержке и помощи. Украинские военные беженцы были вынуждены покинуть свои дома, свою нормальную жизнь. Бесплатный вход в наши музеи — это небольшой жест, но, надеюсь, он поможет тем, кто приехал в Эстонию из зоны кризиса, лучше адаптироваться и оправиться от пережитого, — сказал министр культуры Тийт Терик. — Мы очень благодарны нашим музеям и выставочным залам за эту инициативу. Также приятно видеть, что помимо бесплатного посещения многие музеи предлагают украиноязычные образовательные программы или экскурсии».
Вход для украинских военных беженцев бесплатный во все государственные музеи и музеи, основанные государственными фондами, а также в некоторые муниципальные и частные музеи. Все музеи и выставочные учреждения, присоединившиеся к инициативе, можно найти здесь.
Для бесплатного входа в музей следует предъявить документ, подтверждающий украинское гражданство — биометрический паспорт, другой действительный проездной документ или справка с личными данными, выданная Посольством Украины.