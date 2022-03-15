Украинские беженцы смогут посещать музеи бесплатно

«Украина нуждается в нашей полной поддержке и помощи. Украинские военные беженцы были вынуждены покинуть свои дома, свою нормальную жизнь. Бесплатный вход в наши музеи — это небольшой жест, но, надеюсь, он поможет тем, кто приехал в Эстонию из зоны кризиса, лучше адаптироваться и оправиться от пережитого, — сказал министр культуры Тийт Терик. — Мы очень благодарны нашим музеям и выставочным залам за эту инициативу. Также приятно видеть, что помимо бесплатного посещения многие музеи предлагают украиноязычные образовательные программы или экскурсии».