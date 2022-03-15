Клаван вернулся. Назван состав сборной Эстонии по футболу на матчи Лиги наций

Вызов в сборную получили 26 футболистов, в том числе и Рагнар Клаван. 36-летний Клаван последний раз выступал в составе сборной Эстонии в сентябре 2019 года. Центральный защитник команды Пайде представлял сборную Эстонии в 127 играх, в последний раз это было в Таллинне на отборочной игре чемпионата Европы, когда играли против Голландии.

Главный тренер Томас Хяберли сказал, что Клавана не пришлось уговаривать.

«Мы не уговаривали, он человек, который знает, чего хочет. Мы все время находились в контакте. Надеемся, что сейчас он сможет нам помочь, Рагнар в хорошей форме. Это наш важный момент и он наш важный игрок», - отметил Хяберли на пресс-конференции.

«Мы будем играть оба матча с лучшим составом. О второй игре я не думаю, важна первая игра. Мы будем играть дома, хотим хорошо себя показать и достичь хорошего результата», - отметил тренер.

Среди тех, кто получил приглашение в команду, есть и один потенциальный дебютант - вратарь "Левадии" Карл Андре Валлнер. Ранее он уже неоднократно вызывался в главную команду страны, но на поле так и не выходил.

Из-за травм в сборную Эстонии не вошли Тайо Тенисте, Карл Якоб Хейн и Мяртен Кууск. По итогам игр с Кипром станет ясно, в каком направлении продолжит свое участие в Лиши наций эстонская сборная. В случае победы ей обеспечивается место в лиге С, в случае поражения она опустится в лигу D.