В конце февраля воспитатели и родители сообщили, что около десятка человек уволились из детского сада, поскольку методы управления нового директора не подходили для работников детсада с многолетним опытом. К концу учебного года еще шесть или семь педагогов грозят уволиться.
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Работники детского сада планируют выступить против директора
Работники детского сада планируют выступить против директора
Основные претензии сотрудников и родителей к директору – отсутствие коммуникации, незаинтересованность в благополучии работников и детей, высокомерное отношение.
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