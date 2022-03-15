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Работники детского сада планируют выступить против директора

Йенс Раавик
Работники детского сада планируют выступить против директора
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У воспитателей детского сада возник конфликт с директором.
У воспитателей детского сада возник конфликт с директором. Фото: Kristjan Teedema

В конце февраля воспитатели и родители сообщили, что около десятка человек уволились из детского сада, поскольку методы управления нового директора не подходили для работников детсада с многолетним опытом. К концу учебного года еще шесть или семь педагогов грозят уволиться.

Основные претензии сотрудников и родителей к директору – отсутствие коммуникации, незаинтересованность в благополучии работников и детей, высокомерное отношение.

Персонал не осмеливается публично от своего имени критиковать директора. «Наш трудовой договор предусматривает, что только директор может давать комментарии прессе, но слова [директора] могут создать впечатление, что все в порядке, но на самом деле это не так», — говорит один из педагогов.

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