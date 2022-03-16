Нисхождение Павла Ивановича Чичикова в круг первый ада

Скупщик мертвых душ по демпинговым ценам

Виктор Марвин в роли Чичикова одет в двубортный серый костюм в полоску (фирмы, торгующие вернувшейся в моду винтажной одеждой, называют эту полоску «гангстерской»); лихо заломив набекрень шляпу, харизматичный герой в самом деле становится похожим на гангстера из старых черно-белых голливудских боевиков, а тонкие фатовские усики заставляют вспомнить другого яркого персонажа из криминального мира, Мишку Япончика. Здешний Чичиков, конечно, уголовный тип, и это подчеркивается вписанными Нюганеном в гоголевский текст репликами. На вечеринке у Губернатора жена Полицмейстера (Елена Тарасенко) допытывается: «А на Сахалине вы бывали? А на Соловках?». Чичикова слегка коробит от упоминания каторжных мест, но он с достоинством отвечает: «Бог миловал!».

Чичиков Марвина и Нюганена вовсе не обязан обладать портретным сходством и манерами того Чичикова, которого нарисовал Гоголь. И объяснять, зачем ему такие экстравагантные покупки, не надо: все мы читали Гоголя и помним. В спектакле действует вполне современный элегантный аферист, который знает цену всему, в том числе человеческой душе. (В наши дни она – довольно дешевый, а в данном конкретном случае и вовсе завалящий товар; проблема лишь в том, как добиться, чтобы тебе продали эти души по цене… скажем, «по цене бутерброда», как в начале 90-х скупали нефтяные терминалы, портовые склады и магазины бывшие директора и парторги, стремительно становившиеся магнатами. А лучше – еще дешевле, по самым демпинговым ценам). Чичиков – не просто ловкач, а трикстер, проходящий сквозь окружающий мир, как нож сквозь масло; он умеет найти общий язык почти с каждым собеседником, если не перевоплотиться, то хотя бы «отзеркалить» его. Хотя его умелость иной раз сбоит – хотя бы с Ноздревым, так ураганно сыгранным Александром Кучмезовым. Против лома нет приема. Против стихийного бедствия – тоже.

В спектакле очень важна принципиальная разница между Чичиковым и теми, у кого он скупает этот имеющий ценность для него одного странный товар, Он, конечно, жулик, на котором негде пробы ставить, но притом – человек из плоти и крови, вполне земной и живой. Остальные же… Чтобы назвать их, надо вспомнить историю создания гоголевской поэмы.

В круге первом. Вслед за Данте