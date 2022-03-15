"Уехать с Украины в цинке никто не хочет". Балканские страны принимают украинцев и россиян, бегущих от войны

Официально население маленькой Молдовы - 2,6 миллиона человек, но неофициально считается, что почти миллион из них находятся где-то на заработках либо в России, либо в Европе. Так что когда почти 200 тысяч беженцев бежали от войны в Украине в эту страну, то получилось, что каждый десятый теперь тут украинец.

Снять номер в отеле или квартиру в Кишиневе сейчас - почти безнадежная задача. Один мой коллега прилетел в Молдову за два дня до войны на трехнедельную стажировку в местном СМИ и снял на весь срок поездки квартиру в самом центре города за 25 долларов в сутки. Сейчас цены в Кишиневе взлетели в 10 раз и цена аренды квартир в центре города колеблется от 40 до 250 евро в сутки.

На границе с Украиной всех прибывающих беженцев встречают волонтеры, которые бесплатно развозят их по стране к родственникам или местам временного проживания. Цены именно для беженцев стараются не задирать, в некоторых кафе их кормят бесплатными обедами, где-то дают скидки. Порой случаются неприятные казусы, когда беженцы, уезжая, что-то украдут или не заплатят за квартиру, но президент Молдовы Майя Санду просит граждан своей страны не жаловаться на поведение тех, кто бежит от войны: "Нужно помнить: все люди разные и все по-разному реагируют на стресс. А кроме того, в каждой бочке меда может быть своя ложка дегтя".

Я разговариваю с владелицей двух десятков квартир в Кишиневе, которая раньше зарабатывала на сдаче их в аренду помесячно, а сейчас переориентировалась на посуточную аренду для выезжающих из Украины. "Самую богатую квартиру сейчас попросили подготовить для вице-губернатора Одесской области", - говорит она. "Постойте, но он же должен защищать сейчас свой город и область?" - удивляюсь я. "Он и защищает, но поскольку человек состоятельный, на всякий случай попросили подготовить", - объясняет женщина.

При этом многие молдаване опасаются, что если Владимиру Путину удастся захватить Украину, то потом он может "незаметно" оккупировать и Молдову. Так что "тревожные чемоданчики", куда люди складывают все самое необходимое на случай экстренной эвакуации - теперь понятное всем явление и в Кишиневе.

С первого дня войны над Молдовой объявлена бесполетная зона, улететь из Кишинева никуда нельзя. Так что поезда из молдавской столицы в Румынию также забиты беженцами. Визы в Европу не нужны ни молдаванам, ни украинцам. Система в Бухаресте уже отлажена: прибывающий в семь утра поезд встречают русскоговорящие волонтеры в специальных жилетах. "Соберитесь все в центре перрона, чтобы нам было проще вам все рассказать, - кричат они людям, пока они выходят из разных вагонов. - Женщины с детьми пусть станут слева, им помогут в первую очередь, остальные справа".

Мальчик-беженец из Украины на вокзале в Будапеште. Фото: Reuters