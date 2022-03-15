Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов, — отметил Дзюба. — Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание — Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».