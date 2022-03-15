Евгений Плющенко заявил, что не намерен покидать Россию

«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа. Катки не сдаем, трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом российским, русскими. Я горд тем, что я русский", — сказал спортсмен в видео в Instagram.