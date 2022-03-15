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Евгений Плющенко заявил, что не намерен покидать Россию

rus.postimees.ee
Евгений Плющенко заявил, что не намерен покидать Россию
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Евгений Плющенко.
Евгений Плющенко. Фото: Valery Sharifulin/TASS

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не собирается покидать страну, передает Sport-express

«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаем свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа. Катки не сдаем, трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом российским, русскими. Я горд тем, что я русский", — сказал спортсмен в видео в Instagram.

39-летний Плющенко возглавляет тренерскую академию «Ангелы Плющенко».

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