Марину Овсянникову судят по административной статье

Марину Овсянникову защищает адвокат Антон Гашинский. Они уже в суде, передает "Медуза".

⚡️Марину Овсянникову прямо сейчас судят по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия).



Заседание проходит в Останкинском районном суде. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда. — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2022

Статья, по которой суд рассматривает дело - организация несогласованного публичного мероприятия. Никаких материалов по мере пресечения Овсянниковой в суд пока не поступало.

Напомним, вечером в понедельник, 14 марта, в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!".

Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

За ее поступок Марину поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.