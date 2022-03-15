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Марину Овсянникову судят по административной статье

rus.tvnet.lv
Марину Овсянникову судят по административной статье
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Марина Овсянникова.
Марина Овсянникова. Фото: pchikov/Twitter

В Останкинском районном суде Москвы началось заседание в отношении Марины Овсянниковой, которая в эфире выпуска новостей на Первом канале выбежала с плакатом против войны, пишет "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу суда.

Марину Овсянникову защищает адвокат Антон Гашинский. Они уже в суде, передает "Медуза".

Статья, по которой суд рассматривает дело - организация несогласованного публичного мероприятия. Никаких материалов по мере пресечения Овсянниковой в суд пока не поступало.

Напомним, вечером в понедельник, 14 марта, в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!".

Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

За ее поступок Марину поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

Позже прозвучали опасения, что связи с Овсянниковой нет, а ее местонахождение  неизвестно.

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