Валерий Газзаев: «Иностранцы ничего не дали российскому футболу. В закрытой Суперлиге России должны работать только отечественные тренеры»

«Считаю, что в закрытой Суперлиге России должны работать исключительно отечественные специалисты. Приглашение иностранцев – это дань моде, на мой взгляд. По сути, они ничего не дали российскому футболу, и мы в рейтинге УЕФА опустились на 10-е место в клубном футболе. Почему наша тренерская школа сдала? Потому что с ними толком не работали. У нас стали повально доверять иностранным специалистам, и что мы видим? За исключением Дика Адвоката, ни один иностранец себя не проявил на достаточно высоком уровне. Должна быть своя школа российского футбола. И сегодня есть реальная возможность доверять и развивать своих, отечественных специалистов, которые не сбегут при первой возможности, как сделал недавно иностранный тренер одного московского клуба», – сказал Газзаев.