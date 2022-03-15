В Нарве распространяются слухи о том, что в городе бесчинствуют украинские беженцы. Полиция проверяет эти слухи, и до сих пор все они оказывались ложными. На самом деле нынешний наплыв беженцев сильно отличается от прежних, которые нарвитяне видели только в СМИ. В Нарве на сегодня остались жить 103 человека из Украины. Из них только восемь мужчин, остальные - женщины и дети, большинство говорят по-русски.
Несуществующие хулиганы из Украины вбивают клин между нарвитянами и настоящими беженцами
“Беженцы” оказались местными хулиганами
“Легенд в городе - море”, - сказала мэр Катри Райк.
По словам мэра, она слышала разговоры, что украинец отказался платить в парикмахерской. Что украинка требовала скидку 50% при покупке пальто, поскольку она беженка. Был даже слух, что на дверях квартир кто-то рисует крестики, отмечая жильцов с “неправильным” гражданством, чтобы потом выгнать их поселить в их квартиры украинцев. Ни один из этих слухов не нашел подтверждения.
Но теперь управа планирует в дополнение к существующему инфотелефону по вопросам беженцев (+372 578 74 009) открыть еще один инфотелефон, чтобы собирать и проверять такие слухи. На некоторые слухи в соцсетях обратили внимание полицейские.
“В последние дни в Нарве распространяется информация, что якобы в спортивных магазинах и кафе торгового центра Fama беженцы из Украины требовали предоставить им товар и услуги бесплатно”, - сообщило на своей страничке в Facebook Нарвское отделение полиции.
Полицейские проверили сообщение, оно оказалось ложным: по словам продавцов, описанных случаев не было.
В одном случае парни, представившиеся украинскими беженцами, требовали от продавщицы цветочного магазинчика на Петровской площади сигареты бесплатно, угрожали ей, а затем помочились на памятник Паулю Кересу. Этот случай действительно был, и полицейские нашли нарушителей. “Украинскими беженцами” оказались нарвские подростки, уже известные полиции.
Префект встретится с нарвитянами и с беженцами из Украины
“Будем просто осторожными, - сказала мэр Нарвы. - Мы дружно жили здесь и, я надеюсь, будем дружно жить здесь дальше”.
По словам Катри Райк префектура полиции и городская управа организуют на этой неделе обсуждение межнациональных отношений в Нарве. Как планируется, в нем будет участвовать префект Тарво Крууп, представитель кризисной комиссии и какой-либо специалист по медиа и коммуникации.
После этого префект планирует отдельно встретится с людьми, приехавшими из Украины, и с ними также обсудить, как сохранить нормальные межнациональные отношения в Нарве. Конфликты на этой почве (в основном, виртуальные), по словам мэра, уже стали первоочередной проблемой:
“Можно делать вид, что этого нет. Но это есть, это понятно из разговоров с людьми. Поэтому надо об этом говорить. Мы все хотим, чтобы жизнь здесь была такой, какая она сейчас есть”.
При этом, директор Департамента социальной помощи Нарвы Елена Васильева сказала, что социальным работникам, через которых проходят все беженцы, известен только один реальный конфликт - в начале марта приехавшая семья поругалась с престарелой бабушкой, которая их приютила. Социальные работники успокоили родственников.
Кто все эти люди?
Как сообщила Елена Васильева, с начала российско-украинской войны и до утра вторника через Нарву проехали 144 человека из Украины. Из них 103 человека остались жить в Нарве. Это:
- 8 мужчин
- 49 женщин
- 46 детей.
Стоит отметить, что из Украины с начала войны не выпускают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (за некоторыми исключениями). А в Эстонию в статусе беженцев пускают только тех, кто находился на территории Украины после начала войны. Поэтому мужчин среди приехавших очень мало.
Елена Васильева добавила также, что в Нарву приезжают не только из России - есть семьи, которые добираются сюда через Европу.
“Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас здесь только те люди, которые приехали к местным жителям. Это их родственники, их близкие, их друзья. Здесь нет никаких так называемых случайных людей, - отметила мэр Нарвы Катри Райк.
Было государственное решение, что в наш регион не планируется большой поток украинских беженцев. Еще раз: эти люди приехали к своим близким, к своим родственникам. По-моему, было бы совсем неправильно сказать им: уходите, у нас русскоязычный город”.
Катри Райк отмечает, что приехавшие из Украины получают статус беженца, но при этом местную ID-карту (вернее, карту вида на жительство). То есть фактически они получают такой же статус, как постоянно живущие в Эстонии граждане России, только вид на жительство у них временный. Каких-то особых пособий для них не предусмотрено. По словам Елены Васильевой, пока люди не нашли работу, им выплачивается прожиточное пособие, как и местным жителям, которые остаются без средств к существованию.
Получив документ, беженцы могут так же, как и другие жители страны, искать работу, снимать квартиру, выбрать семейного врача. В Нарве им предлагают выбрать того же семейного врача, у которого лечатся их родственники, принявшие их в Нарве.
“Сейчас ни одна семья не нуждается в жилье”, - сказала Катри Райк.
По ее словам, город помогает беженцам снимать квартиры: возместить эти расходы планируется с помощью государства. Если все же потребуется разместить людей, у которых нет в Нарве родственников, управа планирует использовать закрытые детсады и другие варианты городской недвижимости.
Взрослые со стеклянными глазами и плачущие дети
Как рассказала Елена Васильева, за каждой семьей из Украины закрепляется социальный работник. Пограничники сообщают городским властям, когда на границе появляются беженцы. Их сразу, в любое время суток забирает социальный работник на машине из городской канцелярии (там составили график круглосуточных дежурств водителей).
“Одна семья меня просто потрясла, - рассказала Елена Васильева. - Дети плачут, одному год, другому еще меньше. Родители - никакие. Один держит одного ребенка, другой - другого, на шее сумки, глаза стеклянные, они просто на ногах не стоят!”
Семья переночевала в Нарве в приюте и на следующий день соцработники проводили ее на вокзал: беженцы отправились в Германию. Значительная часть людей из Украины направляется к своим родственникам в разные страны Европы.
“Если семьи уезжают, наши девочки провожают их на вокзал, все обнимаются и плачут”, - добавила Елена Васильева.
Но большинство попадающих в Нарву беженцев все же остается здесь. Проблемы у всех свои: кто-то вот-вот родит, кто-то нуждается в психологической помощи. Также нарвские социальные работники помогают составить ходатайство, чтобы получить статус беженца, эстонский личный код и ID-карту.
Департамент социальной помощи и магазин сэконд-хэнд Uuskasutuskeskus договорились о сотрудничестве. Соцработники выдают талон, по которому магазин позволяет беженцам бесплатно взять необходимую одежду. Также необходимые вещи можно взять на ул. Линда, 2с, где организован пункт приема и выдачи гуманитарной помощи. Подключился Продуктовый банк, который при необходимости выдает пакеты с продуктами.
“Сейчас всё более-менее наладилось, разложилось по полочкам. Первые дни были лихорадочными”, - сказала Елена Васильева.
С началом кризиса выяснилось, что две сотрудницы Департамента социальной помощи говорят по-украински. Их направили помогать семьям беженцев, которые говорят только на украинском. По словам Елены Васильевой, таких семей в Нарве было мало - в большинстве семей, приехавших из Украины, все говорят по-русски, и языкового барьера не возникает.