Сегодня в Кесклинне по адресу Эстония-пуйестеэ, 5а был открыт центр дневного пребывания для детей с трудностями в учебе и поведении, а также их семей.
В Кесклинне открыли Центр дневного пребывания для детей
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, центры дневного пребывания для детей созданы для того, чтобы предложить разностороннюю помощь детям, которые в ней нуждаются. «В центре дневного пребывания создана дружелюбная для детей и безопасная среда, в которой, прежде всего, развиваются социальные навыки, - сказала Бешкина. – Детей здесь ждут различные занятия, которые расширяют их кругозор, а также создают позитивные эмоции и хорошее настроение. Они развивают творческие способности, независимость, умение общаться и другие необходимые навыки. Каждый ребенок получает достаточно внимания, что поддерживает его самооценку и помогает в общении со сверстниками и взрослыми».
Бешкина добавила, что вместе с открытым сегодня центром дневного пребывания для детей в Кесклинне по всему Таллинну открыты десять аналогичных центров. Как правило, в центр дневного пребывания детей направляет отдел социального обеспечения соответствующей управы. Однако ребенок может обратиться в центр и самостоятельно.
Работники центра дневного пребывания стараются всесторонне помогать развитию ребенка. Они тесно сотрудничают с родными ребенка и консультируют родителей. При необходимости они также сотрудничают со специалистами по защите детей и школами.
«Я очень рада, что теперь и в Кесклинне открыт центр дневного пребывания для детей с отличным месторасположением, который просто найти как детям, так и их родителям. Через дорогу от центра расположен красивый парк Таммсааре и все необходимое также находится под рукой. Наша задача с помощью центра дневного пребывания для детей развивать среду, в которой никто не остается в стороне. Я искренне желаю, чтобы все дети, которые попали в жернова судьбы и не получали в своей жизни достаточно поддержки и любви, нашли ее здесь», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Центр дневного пребывания для детей открыт с 12 до 18. В центре работают три сотрудника. Всего в центре одновременно могут оказываться услуги 30 детям. Кроме небольшого спортивного зала, кухни, помещений для совместной деятельности, в центре также находится так называемая комната тишины и кабинеты для индивидуальной работы с детьми. В будущем центр планирует предлагать и помощь психолога.