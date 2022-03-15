В Кесклинне открыли Центр дневного пребывания для детей

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, центры дневного пребывания для детей созданы для того, чтобы предложить разностороннюю помощь детям, которые в ней нуждаются. «В центре дневного пребывания создана дружелюбная для детей и безопасная среда, в которой, прежде всего, развиваются социальные навыки, - сказала Бешкина. – Детей здесь ждут различные занятия, которые расширяют их кругозор, а также создают позитивные эмоции и хорошее настроение. Они развивают творческие способности, независимость, умение общаться и другие необходимые навыки. Каждый ребенок получает достаточно внимания, что поддерживает его самооценку и помогает в общении со сверстниками и взрослыми».

Бешкина добавила, что вместе с открытым сегодня центром дневного пребывания для детей в Кесклинне по всему Таллинну открыты десять аналогичных центров. Как правило, в центр дневного пребывания детей направляет отдел социального обеспечения соответствующей управы. Однако ребенок может обратиться в центр и самостоятельно.

Работники центра дневного пребывания стараются всесторонне помогать развитию ребенка. Они тесно сотрудничают с родными ребенка и консультируют родителей. При необходимости они также сотрудничают со специалистами по защите детей и школами.

«Я очень рада, что теперь и в Кесклинне открыт центр дневного пребывания для детей с отличным месторасположением, который просто найти как детям, так и их родителям. Через дорогу от центра расположен красивый парк Таммсааре и все необходимое также находится под рукой. Наша задача с помощью центра дневного пребывания для детей развивать среду, в которой никто не остается в стороне. Я искренне желаю, чтобы все дети, которые попали в жернова судьбы и не получали в своей жизни достаточно поддержки и любви, нашли ее здесь», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.