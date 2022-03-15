В понедельник вечером дом по уходу Имасту, который находится в волости Тапа, разместил сообщение, в котором предлагается работа сиделкам, уборщикам и медицинскому персоналу. Объявление написано на украинском языке.
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Дом по уходу ищет новых работников с помощью объявления на украинском языке
Дом по уходу ищет новых работников с помощью объявления на украинском языке
В объявлении сообщается, что попечительский дом находится в 90 километрах от Таллинна и в трех километрах от Тапа. Также подчеркнуто, что и школа, и детский сад находятся рядом.
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