Сараево, Фаллуджа, Идлиб, Мариуполь. Каково жить в осажденном городе?

"Еда и лекарства в Мариуполь сейчас не поступают. Местные власти пытались раздавать хлеб и воду, но все закончилось", - рассказывал Максим Би-би-си третьего марта.

"Я набрал воды в ванну до того, как ее отключили. У нас осталось около пяти литров".

Люди вынуждены готовить еду на кострах, сотовая связь работает с перебоями.

"В последний раз мы говорили второго марта, после этого связь оборвалась, при попытке позвонить в трубке просто тишина", - рассказывает Анастасия, у которой в Мариуполе остались бабушка и дедушка.

"Я знаю, что бабушка запаслась таблетками на три месяца, но не знаю, есть ли еда и вода, - добавляет Анастасия. - У них где-то есть колодец и труба - люди пробили трубу и набирают оттуда воду. В начале марта отопление работало с перебоями. Газа тоже нет".

Недоступность услуг, к которым мы привыкли, - один из самых тяжелых для мирных жителей аспектов осады. Доктор эль-Карат рассказывает, что жителям Идлиба, которые не воевали, тоже регулярно требовалась медицинская помощь.

"Мы видели много женщин и детей, заболевших из-за того, что перестала работать инфраструктура - они заражались паразитами-лейшманиями, гепатитом, страдали от недоедания", - говорит он.

Учительница Анастасия Пономарева, которой удалось уехать из Мариуполя на запад страны еще в начале войны, продолжает поддерживать связь с друзьями в осажденном городе.

"Люди, которым удалось спрятаться в подземных убежищах, теперь живут там практически постоянно, - рассказывает она. - У некоторых начинается заражение крови из-за осколочных ранений, но медицинской помощи и антибиотиков нет. А на левом берегу практически не осталось целых зданий, все сожжено дотла, центр города стал неузнаваемым".

Что такое осадная война

Женщина и ребенок в блокадном Ленинграде. Фото: Getty Images

Осада - один из древнейших военных приемов. Города осаждают уже много тысячелетий.

Одной из самых значительных осад нового времени была блокада Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Немецкие и финские войска осаждали город почти 900 дней в период между 1941-м и 1944-м годами - число жертв оценивается в 400 тыс. человек.

В 2004 году американские войска осадили иракский город Фаллуджа, восставший против американского присутствия в стране.

Самой долгой осадой столицы в современной истории была осада Сараево, длившаяся с 1992 по 1996 год.

В ходе югославской войны столица Боснии и Герцеговины была осаждена сербскими силами. Дух противника пытались сломить с помощью артиллерии и снайперов, расположенных на холмах вокруг города.

Актрисе Ведране Сексан тогда было 16 лет - она помнит, как сложно и страшно было жить в осаде.

"Это была битва на выживание. Мы зависели от гуманитарной помощи - в основном это были рис и макароны", - рассказывала она Би-би-си в 2016-м году, в юбилей снятия осады.

Ведрана Сексан. Фото: Getty Images