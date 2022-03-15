Начиная с сегодняшнего дня можно представить кандидатуры на премии «Учитель года» и «Школа года»

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, в нынешнее время признания заслуживают все учителя и работники сферы образования. «Я отдаю должное всем нашим педагогам, которые очень хорошо справились с быстро изменяющимися обстоятельствами, вызванными коронавирусом за последние два года, и готовы проявить гибкость в принятии детей и молодежи из Украины в нашу систему образования, — сказала министр Керсна. — Сейчас, как никогда, мы нуждаемся во внимании и признании работы друг друга в этих сложных обстоятельствах. Премии "Учитель года" и "Школа года" — это один из способов проявить наше внимание».

В этом году Правительство Эстонской Республики в пятый раз присудит десять ежегодных государственных премий в размере 10 000 евро и до трех премий за дело жизни в размере 65 000 евро педагогам в знак признания выдающихся профессиональных достижений. На гала-мероприятии «Учитель года» будут отмечены победители во всех категориях. Номинанты в каждой категории получат денежный приз в размере 3000 евро.

Кандидатуры на премии можно подать до 24 апреля. Региональные комитеты и комитет по высшему образованию в первую очередь начнут работу по выявлению лучших педагогов. В августе состоится заседание государственного комитета по присуждению премий в области образования, на котором будет сделан окончательный выбор из представленных номинаций. Комитет будет состоять из представителей организаций, связанных со сферой образования, и признанных профессионалов в сфере образования предыдущих лет. Награды будут вручены 8 октября на десятом торжественном мероприятии «Учитель года» в Пярнуском концертном зале. Гала-мероприятие будет транслироваться в прямом эфире ERR.

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Преподаватель университета

Опорный специалист

Учитель кружка по интересам

Руководитель учебного заведения

Достижение года в учебном заведении

Друг образования

Предложить кандидатуру и посмотреть статуты можно на сайте министерства.

В рамках конкурса «Учитель года» Министерство образования и науки также отмечает «Школу года». Цель номинации «Школа года» — отметить школы, которые создают открытую к сотрудничеству и творческую среду обучения. Мы хотим выделить те школы, где сотрудники чувствуют себя как дома, а отношения между учениками и учителями носят характер поддержки и сотрудничества. Чтобы подать заявку на получение премии, школы должны прислать короткий видеоролик, фотогалерею и сопроводительное письмо. Подробности подачи заявки описаны на сайте Департамента по делам образования и молодежи.