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Керсна: мы хотим трудоустроить всех учителей, прибывающих из Украины

rus.postimees.ee
Керсна: мы хотим трудоустроить всех учителей, прибывающих из Украины
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Konstantin Sednev

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, необходимо обеспечить работой всех педагогов, прибывающих в Эстонию из Украины. Требование владения эстонским языком на начальном этапе работы к ним предъявляться не будет, пишет Rus.ERR.

"Касса по безработице помогает свести работодателя и работника. Специалисты Кассы находятся в курсе всех законодательных норм, которые необходимо соблюсти, чтобы официально устроиться на работу в Эстонии. В любом случае мы будем рады принять и трудоустроить всех работников образования из Украины", - сказала Керсна в интервью радионовостям ERR.

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