Керсна: мы хотим трудоустроить всех учителей, прибывающих из Украины

"Касса по безработице помогает свести работодателя и работника. Специалисты Кассы находятся в курсе всех законодательных норм, которые необходимо соблюсти, чтобы официально устроиться на работу в Эстонии. В любом случае мы будем рады принять и трудоустроить всех работников образования из Украины", - сказала Керсна в интервью радионовостям ERR.