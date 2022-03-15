По словам министра образования и науки Лийны Керсна, необходимо обеспечить работой всех педагогов, прибывающих в Эстонию из Украины. Требование владения эстонским языком на начальном этапе работы к ним предъявляться не будет, пишет Rus.ERR.
Керсна: мы хотим трудоустроить всех учителей, прибывающих из Украины
Керсна: мы хотим трудоустроить всех учителей, прибывающих из Украины
"Касса по безработице помогает свести работодателя и работника. Специалисты Кассы находятся в курсе всех законодательных норм, которые необходимо соблюсти, чтобы официально устроиться на работу в Эстонии. В любом случае мы будем рады принять и трудоустроить всех работников образования из Украины", - сказала Керсна в интервью радионовостям ERR.
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