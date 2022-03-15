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Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей
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Овсянникова с антивоенным плакатом появилась в прямом эфире Первого канала
Овсянникова с антивоенным плакатом появилась в прямом эфире Первого канала Фото: HANDOUT/AFP/Scanpix

Останкинский районный суд Москвы сегодня оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей (около 255 евро), пишет «Медиазона».

Останкинский районный суд признал Овсянникову виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Это административное дело напрямую не связано с тем, что она появилась с плакатом в прямом эфире Первого канала.

Дело завели из-за видеообращения Овсянниковой, в котором она, помимо прочего, "призывает неограниченный круг лиц к участию в несогласованном публичном мероприятии", говорится в полицейском рапорте. Судья сказала, что Овсянникова "фактически приняла на себя роль организатора публичного мероприятия".

Свою вину Овсянникова не признала.

Как передает "Медуза", в отношении Овсянниковой также проводится проверка по новой уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных.

После суда Овсянникова дала свой первый комментарий СМИ. «Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи», - сказала она.

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