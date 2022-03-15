Останкинский районный суд Москвы сегодня оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей (около 255 евро), пишет «Медиазона».
Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей
Останкинский районный суд признал Овсянникову виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Это административное дело напрямую не связано с тем, что она появилась с плакатом в прямом эфире Первого канала.
Дело завели из-за видеообращения Овсянниковой, в котором она, помимо прочего, "призывает неограниченный круг лиц к участию в несогласованном публичном мероприятии", говорится в полицейском рапорте. Судья сказала, что Овсянникова "фактически приняла на себя роль организатора публичного мероприятия".
Свою вину Овсянникова не признала.
Как передает "Медуза", в отношении Овсянниковой также проводится проверка по новой уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных.
После суда Овсянникова дала свой первый комментарий СМИ. «Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи», - сказала она.