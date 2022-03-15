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Полиция: пропавшая 82-летняя женщина найдена

rus.postimees.ee
Полиция: пропавшая 82-летняя женщина найдена
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 82-летней Хельги, которая сегодня, 15 марта, около полудня вышла из дома в Лагеди и пропала.

У пожилой женщины проблемы с памятью. Она не взяла с собой мобильный телефон.

Полиция вместе с близкими пропавшей занялись поисками.

Вечером пресс-служба полиции сообщила, что, к счастью, Хельги была найдена и с ней все в порядке. 

Полицейский патруль заметил Хельги на Ярвевана-теэ. Помощь медиков ей не понадобилась. 

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