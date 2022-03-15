Полиция: пропавшая 82-летняя женщина найдена

У пожилой женщины проблемы с памятью. Она не взяла с собой мобильный телефон.

Полиция вместе с близкими пропавшей занялись поисками.

Вечером пресс-служба полиции сообщила, что, к счастью, Хельги была найдена и с ней все в порядке.