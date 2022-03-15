Полиция просила помощи в установлении местонахождения 82-летней Хельги, которая сегодня, 15 марта, около полудня вышла из дома в Лагеди и пропала.
Полиция: пропавшая 82-летняя женщина найдена
Полиция: пропавшая 82-летняя женщина найдена
У пожилой женщины проблемы с памятью. Она не взяла с собой мобильный телефон.
Полиция вместе с близкими пропавшей занялись поисками.
Вечером пресс-служба полиции сообщила, что, к счастью, Хельги была найдена и с ней все в порядке.
Полицейский патруль заметил Хельги на Ярвевана-теэ. Помощь медиков ей не понадобилась.