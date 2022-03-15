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Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 82-летнюю женщину

rus.postimees.ee
Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 82-летнюю женщину
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Пропавшая 82-летняя Хельги.
Пропавшая 82-летняя Хельги. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 82-летней Хельги, которая сегодня, 15 марта, около полудня вышла из дома на улице Кооли в Лагеди и не вернулась.

У пожилой женщины проблемы с памятью. Она не взяла с собой мобильный телефон.

Рост Хельги около 160 см, у нее волосы до плеч и полное телосложение. У нее может быть с собой лыжная палка, на которую она может опираться, и через плечо белая сумка с синими деталями.

Полиция вместе с близкими пропавшей в настоящее время активно занимаются поисками.

Полиция просит всех, кто видел Хельги или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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