Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 82-летнюю женщину

У пожилой женщины проблемы с памятью. Она не взяла с собой мобильный телефон.

Рост Хельги около 160 см, у нее волосы до плеч и полное телосложение. У нее может быть с собой лыжная палка, на которую она может опираться, и через плечо белая сумка с синими деталями.

Полиция вместе с близкими пропавшей в настоящее время активно занимаются поисками.