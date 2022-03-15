Полиция просит помощи в установлении местонахождения 82-летней Хельги, которая сегодня, 15 марта, около полудня вышла из дома на улице Кооли в Лагеди и не вернулась.
Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 82-летнюю женщину
Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 82-летнюю женщину
У пожилой женщины проблемы с памятью. Она не взяла с собой мобильный телефон.
Рост Хельги около 160 см, у нее волосы до плеч и полное телосложение. У нее может быть с собой лыжная палка, на которую она может опираться, и через плечо белая сумка с синими деталями.
Полиция вместе с близкими пропавшей в настоящее время активно занимаются поисками.
Полиция просит всех, кто видел Хельги или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.