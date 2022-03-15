Эстония продлила возможность краткосрочного трудоустройства для украинцев

Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, что постановление распространяет право на работу в Эстонии на граждан Украины, которые не могут ходатайствовать здесь о временной защите, поскольку они находились и работали в Эстонии до 24 февраля, когда режим Путина вторгся на их родину, и чей зарегистрированный краткосрочный рабочий период истек или заканчивается.

«У них есть законное основание для пребывания в Эстонии, и положение позволяет им работать в Эстонии до 31 мая. К тому времени есть надежда, что будут приняты необходимые поправки к закону, которые не будут распространять на работу целевой группы положения Закона об иностранцах о краткосрочной занятости», — сказал Яани.

Кроме того, если на момент вступления постановления в силу регистрация краткосрочного трудоустройства гражданина Украины действительна, краткосрочное трудоустройство у того же работодателя не нужно будет перерегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны. «Для того, чтобы граждане Украины могли самостоятельно справляться во время своего законного пребывания в Эстонии, разумно, чтобы они продолжали работать, если у них есть работодатель в Эстонии», - уточнил министр внутренних дел.

Граждане Украины, краткосрочное трудоустройство которых истекло или истечет до вступления в силу постановления, должны будут соблюдать до сих пор действующие правила. «Ни у кого не будет проблем, их работодатель просто должен вновь зарегистрировать краткосрочную работу в PPA. По оценкам, их около 500 человек», — сказал Яани.