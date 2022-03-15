Правительство решило со среды отменить ограничения на количество участников мероприятий.
Новые решения: правительство отменило еще одно коронаограничение
До сих пор в публичных мероприятиях в закрытых помещениях могли принимать участие 1000 человек, а на ограниченной площадке на открытом воздухе — 2000 человек. Также будет отменено право подать правительству заявку на получение специального разрешения на проведение крупных мероприятий, поскольку в этом нет необходимости, если ограничения отменяются.
При организации мероприятий по-прежнему нужно соблюдать требования по ношению маски, рассредоточению и мытью рук. Пандемия COVID-19 продолжается, и поэтому особенно важно следить за своим здоровьем и оставаться дома, если у вас есть какие-либо признаки заболевания.
В качестве второго решения правительство продлило до 30 июня распоряжение, которое требует, чтобы зараженный ковидом оставался в карантине до выздоровления (но не менее 10 дней). Невакцинированные близкие контакты должны оставаться в карантине в течение семи дней, для привитых людей это рекомендуется. Режим карантина продлен для предотвращения распространения заболевания. Европейский центр по контролю за инфекционными заболеваниями также считает карантин эффективной мерой в борьбе с распространением омикрона.