Новые решения: правительство отменило еще одно коронаограничение

До сих пор в публичных мероприятиях в закрытых помещениях могли принимать участие 1000 человек, а на ограниченной площадке на открытом воздухе — 2000 человек. Также будет отменено право подать правительству заявку на получение специального разрешения на проведение крупных мероприятий, поскольку в этом нет необходимости, если ограничения отменяются.

При организации мероприятий по-прежнему нужно соблюдать требования по ношению маски, рассредоточению и мытью рук. Пандемия COVID-19 продолжается, и поэтому особенно важно следить за своим здоровьем и оставаться дома, если у вас есть какие-либо признаки заболевания.