Студия Postimees: какие средства воздействия на Россию остаются в запасе у западного сообщества?

- Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС в отношении России; в частности, вводится запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, на импорт из России стали, на сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью». Насколько эти меры состоятельны обрушить российскую экономику и помешать тем самым Кремлю финансировать военную агрессию?

- Бывший командующий Вооруженными силами США, генерал-лейтенант Бен Ходжес выступил с заявлением о том, что через десять дней в войне в Украине наступит кульминационный момент, когда у российских войск не будет ни боеприпасов, ни человеческих ресурсов для продолжения войны. Если допустить, что этот прогноз справедлив, на каких условиях Россия могла бы постараться выйти из конфликта?

- Со вчерашнего вечера и до завтрашнего утра в Киеве действует комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что наступил трудный и опасный момент, когда выходить из дома можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Также Кличко призвал всех мужчин-киевлян, находящихся не в Киеве, вернуться в столицу и защищать сердце Украины. Это говорит о том, что Россия снова готовится к нанесению масштабного удара по Киеву?