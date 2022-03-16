В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, советник по прессе Генштаба Сил обороны Эстонии Артур Захаров ответил на вопросы, связанные с причинами введения в Киеве комендантского часа, со спорами о необходимости закрытия силами НАТО украинского неба и с другими темами.
Захаров: создание бесполетной зоны не спасло бы украинцев от российской артиллерии
- Со вчерашнего вечера и до завтрашнего утра в Киеве действует комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что наступил трудный и опасный момент, когда выходить из дома можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Кличко попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в убежище. Также Кличко призвал всех мужчин-киевлян, находящихся не в Киеве, вернуться в столицу и защищать сердце Украины. Все это говорит о том, что Россия готовится к нанесению нового удара по Киеву? Или к наступлению на него?
- Логика введения комендантского часа может быть примерно такой, что чем меньше у тебя людей на улицах, тем проще тебе эти улицы контролировать. Когда происходит какое-то активное движение на улицах, военнослужащие или бойцы территориальной обороны должны отвлекаться на то, чтобы досматривать людей, следя за тем, чтобы не просачивались диверсионные группы. В первую неделю боев это была очень частая история в Киеве. Еще один вероятный повод для введения комендантского часа — необходимость обеспечения безопасности мирных граждан. Если же говорить о военной стороне дела, то уже вторую неделю наши сводки, которые составляет разведывательный центр Сил обороны, начинаются со слов «на фронте без перемен», то есть каких-то крупных изменений в конфигурации линии фронта не происходит, но это вовсе не означает, что все остановилось и что боевые действия не ведутся. И как раз одно из предполагаемых направлений продвижения российских войск — это Киев. Фактически Киев окружен с севера, запада и востока, правда, с востока Киев прижали не очень плотно; с юга же подходы к городу остаются открытыми, и, вероятно, российские войска могут осуществить какие-то действия, целью которых будет блокировать столицу, по примеру, скажем, Мариуполя, или предпринять что-то подобное.
- Бывший командующий Вооруженными силами США, генерал-лейтенант Бен Ходжес выступил на этой неделе в эфире телеканала Fox News с заявлением, что примерно через десять дней в войне в Украине наступит кульминационный момент, когда у российских войск не будет ни боеприпасов, ни человеческих ресурсов для продолжения войны. Справедлив ли этот прогноз? Если да, каким образом Россия тогда могла бы постараться выйти из конфликта? Остаться в Крыму и на территории так называемых народных республик, и средствами своей пропаганды объявить российскому населению, что все цели так называемой военной операции выполнены?
- Вопрос о том, как повела бы себя Россия в такой ситуации, скорее, политический; очень сложно залезть в голову российским лидерам, так что неизвестно, чем они готовы были бы поступиться. По крайней мере, сейчас ясно, что Россия как минимум не выигрывает эту войну. Если же говорить о прогнозе по срокам, сделанном генерал-лейтенантом Ходжесом, то это, наверное, оценка компетентного человека, и я думаю, что она заслуживает доверия, тем более, что уже видны признаки истощения войск Российской Федерации. В чем они выражаются? Фактически для вторжения были сосредоточены силы со всех военных округов, даже с Северного флота, чья морская пехота была задействована. Эти части понесли потери. Сейчас идет 21-й день боев; все люди, которые были привлечены к первой фазе, сейчас очень устали. В данный момент мнение нашего разведывательного центра состоит в том, что для продолжения масштабного наступления эти части требуется заменить. Судя по всему, заменить их не очень просто. Поэтому мы и слышим информацию о том, что Минобороны РФ привлекает каких-то добровольцев с Ближнего Востока, но вряд ли это сильно поможет России, потому что есть необходимость не только в количестве, но и в качестве бойцов. Также наблюдаются признаки проблем со снабжением передовых российских частей. Украинцам удается держать под ударом линии коммуникаций, так что положение у российских военных не очень простое.
- Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил в одном из интервью на этой неделе, что никто из лидеров стран антигитлеровской колиции не обращался к Гитлеру с просьбой вести войну более мягкими средствами, и заметил, что примерно этим сейчас занимаются некоторые мировые лидеры, которые названивают военному преступнику Владимиру Путину с уговорами. Также Ильвес заявил о своей разочарованности тем, что гораздо более мощные силы, чем Россия, признали право России контролировать украинское небо и не желают создать над Украиной бесполетную зону. При этом Ильвес заметил, что ему уже ясно, что эта мера Западом принята не будет, и поэтому даже нет смысла обсуждать ее. Действительно ли уже совершенно очевидно, что НАТО ни при каких условиях не пойдет на такой шаг?
- Мы должны понимать, что такая мера автоматически влечет за собой боестолкновения сил России и НАТО. Кроме того, принятие такого решения могло бы быть только консенсусным, то есть все страны НАТО должны были бы его поддержать. Все должны будут об этом договориться и объявить, что все это будет выглядеть именно вот так. С другой стороны, бесполетная зона — это не гарантированный способ остановить войну; звучит такая мера очень классно, если вспоминать такие бесполетные зоны в Ливии и крушение режима Каддафи, но нужно понимать, что если бы эта мера была применена, обстановка в Украине все равно осталась бы очень сложной. Даже если закрыть доступ российским военным самолетам в воздушное пространство Украины, артиллерию у российской армии все равно никто не отнимет, и как мы видели на примере Мариуполя и Харькова, средствами артиллерии тоже можно наносить огромные потери, разрушая гражданские объекты и уничтожая гражданское население. С эмоциональной точки зрения мне очень понятны требования о введении такой меры, но, по оценке многих военных специалистов, ее применением вовсе нельзя автоматически закончить эту войну.
- Сенат США вчера вечером единогласно принял резолюцию, в которой назвал Владимира Путина военным преступником. В резолюции говорится, что Путин не сможет избежать ответственности за зверства, совершенные в отношении украинского народа, и указывается, что Международный уголовный суд и страны мира должны активно расследовать военные преступления российской армии в Украине. Совершенно очевидно, что с нынешним руководством России ни о каком прекращении ее изоляции не может быть и речи, потому что легитимными партнерами это руководство в мире больше не воспринимается; как вы считаете, не делает ли Путина осознание того, что возврат к прежнему статусу невозможен, еще опаснее сейчас? Не провоцирует ли оно его повести войну еще более жестокими средствами?
- Войны очень легко начинать и очень трудно заканчивать. Сейчас мы видим признаки того, что стороны конфликта в принципе готовы начать договариваться хотя бы о чем-то, но конфигурации каких-то серьезных договоренностей пока не различаются. Сейчас мы не видим у Российской Федерации большого желания отказаться от заявленных ею на старте войны требований к Украине, хотя, правда, посол России во Франции на днях сказал, что целью России не является смена власти в Украине. Однако наш разведывательный центр видит опасность того, что параллельно с ведением переговоров конфликт может эскалироваться, и поводом для эскалации может послужить какая-то провокация, например, с химическими веществами, потому что российская сторона постоянно заигрывает с этой темой.
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