Захаров: создание бесполетной зоны не спасло бы украинцев от российской артиллерии

- Со вчерашнего вечера и до завтрашнего утра в Киеве действует комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что наступил трудный и опасный момент, когда выходить из дома можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Кличко попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в убежище. Также Кличко призвал всех мужчин-киевлян, находящихся не в Киеве, вернуться в столицу и защищать сердце Украины. Все это говорит о том, что Россия готовится к нанесению нового удара по Киеву? Или к наступлению на него?

- Логика введения комендантского часа может быть примерно такой, что чем меньше у тебя людей на улицах, тем проще тебе эти улицы контролировать. Когда происходит какое-то активное движение на улицах, военнослужащие или бойцы территориальной обороны должны отвлекаться на то, чтобы досматривать людей, следя за тем, чтобы не просачивались диверсионные группы. В первую неделю боев это была очень частая история в Киеве. Еще один вероятный повод для введения комендантского часа — необходимость обеспечения безопасности мирных граждан. Если же говорить о военной стороне дела, то уже вторую неделю наши сводки, которые составляет разведывательный центр Сил обороны, начинаются со слов «на фронте без перемен», то есть каких-то крупных изменений в конфигурации линии фронта не происходит, но это вовсе не означает, что все остановилось и что боевые действия не ведутся. И как раз одно из предполагаемых направлений продвижения российских войск — это Киев. Фактически Киев окружен с севера, запада и востока, правда, с востока Киев прижали не очень плотно; с юга же подходы к городу остаются открытыми, и, вероятно, российские войска могут осуществить какие-то действия, целью которых будет блокировать столицу, по примеру, скажем, Мариуполя, или предпринять что-то подобное.

- Бывший командующий Вооруженными силами США, генерал-лейтенант Бен Ходжес выступил на этой неделе в эфире телеканала Fox News с заявлением, что примерно через десять дней в войне в Украине наступит кульминационный момент, когда у российских войск не будет ни боеприпасов, ни человеческих ресурсов для продолжения войны. Справедлив ли этот прогноз? Если да, каким образом Россия тогда могла бы постараться выйти из конфликта? Остаться в Крыму и на территории так называемых народных республик, и средствами своей пропаганды объявить российскому населению, что все цели так называемой военной операции выполнены?