Умер старейший в Эстонии мужчина

«Со дня смерти моего отца Хуго-Эдуарда Вайно прошло два дня. Он прожил долгие 106 лет, из которых 20 лет в Украине. Как эстонский патриот он десять лет провел в советских лагерях. Вечная память!» - сообщила на своей странице в соцсетях дочь Вайно, украинская писательница Мария Вайно, проживающая в Ивано-Франковске на западе Украины.

В последнее время дочь больше не могла общаться с отцом в больнице, поскольку отец уже находился в довольно тяжелом состоянии.

Хуго-Эдуард Вайно познакомился со своей женой-украинкой в ​​лагере для военнопленных, после освобождения из которого они вместе уехали в Украину. У них родилось две дочери. «Мой отец работал сварщиком на железобетонном заводе. Однажды тоска по родине привела его обратно в Эстонию, а мать боялась ехать с ним», — рассказала Мария Вайно.

Перед тем, как попасть в больницу, старейший в Эстонии мужчина находился в пансионате Ристипало недалеко от Ряпина, где в октябре прошлого года в его 106-й день рождения его поздравили волостной старейшина Энель Лийн и заместитель волостного старейшины Пирет Раммо. По их словам, именинник был еще бодр и радовался гостям.

Еще несколько лет назад Хуго-Эдуард Вайно выразил желание дожить до 113 лет.