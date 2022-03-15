Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сделал предписание предприятиям связи заблокировать доступ к семи сайтам, которые распространяют военную пропаганду и разжигают ненависть.
В Эстонии заблокировали семь российских сайтов
В Эстонии заблокировали семь российских сайтов
Согласно постановлению, департамент обязывает компании заблокировать и сделать недоступными для пользователей услуги подключения к интернету следующие сайты:
- ntv.ru
- ren.tv
- 5-tv.ru
- 78.ru
- 1tv.com
- lenta.ru
- tass.ru
Эти сайты доступны на территории Эстонской Республики через услугу подключения к интернету, предоставляемую предприятиями связи. TTJA установил, что эти сайты распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть.
Обязательство по предписанию действительно в течение 12 месяцев.
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