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В Эстонии заблокировали семь российских сайтов

rus.postimees.ee
В Эстонии заблокировали семь российских сайтов
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Фото: Shutterstock

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сделал предписание предприятиям связи заблокировать доступ к семи сайтам, которые распространяют военную пропаганду и разжигают ненависть.

Согласно постановлению, департамент обязывает компании заблокировать и сделать недоступными для пользователей услуги подключения к интернету следующие сайты:

  1. ntv.ru
  2. ren.tv
  3. 5-tv.ru
  4. 78.ru
  5. 1tv.com
  6. lenta.ru
  7. tass.ru

Эти сайты доступны на территории Эстонской Республики через услугу подключения к интернету, предоставляемую предприятиями связи. TTJA установил, что эти сайты распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть.

Обязательство по предписанию действительно в течение 12 месяцев.

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