В Эстонии заблокировали семь российских сайтов

Согласно постановлению, департамент обязывает компании заблокировать и сделать недоступными для пользователей услуги подключения к интернету следующие сайты:

Эти сайты доступны на территории Эстонской Республики через услугу подключения к интернету, предоставляемую предприятиями связи. TTJA установил, что эти сайты распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть.