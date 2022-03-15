Массовые захоронения: погибших мирных жителей в Украине часто невозможно предать земле с достоинством

Самая печальная в этом отношении ситуация сложилась в Мариуполе, где не прекращаются обстрелы и бомбардировки, растет число жертв среди мирного населения, а коммунальные службы не могут выполнять свои функции, в том числе нормально хоронить людей на кладбищах. В результате за последние две недели там спонтанно возникло сразу несколько массовых захоронений.

"Мы не можем хоронить [жертв] в индивидуальных могилах, поскольку кладбища находятся за чертой города, а его периметр контролируют российские войска", - рассказал в телефонном интервью Би-би-си заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов.

По его словам, хоронить приходится в черте города, в том числе на старом кладбище, которое пришлось вновь открыть.

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В воскресенье, по данным горсовета Мариуполя, число погибших мирных жителей перевалило за 2100. При этом сильные обстрелы со стороны российской армии мешают провести массовую эвакуацию из города, несмотря на все попытки организовать гуманитарные коридоры.

Орлов не смог назвать общее число погибших мирных граждан, похороненных в братских могилах, но уточнил, что только в одной из таких могил было захоронено 67 тел. "Некоторых мы не смогли опознать, у других были документы", - говорит он.

Тысячи жителей прячутся от бомбежек и обстрелов в подвалах, поясняет Орлов, и в некоторых случаях родственники хоронят погибших прямо во дворах и парках.

Поскольку городские службы не в состоянии функционировать, тела на улицах подбирают команды ремонтников или уборщиков. При этом, по его словам, порой погибают и сами эти люди. "У нас уже 11 дней нет электричества, отопления, воды, не работает канализация", - напоминает Орлов.

В 600 километрах к северо-западу от Мариуполя, в городе Буча неподалеку от Киева, по словам местного депутата Михайлины Скорык-Шкаривской, рядом с церковью была вырыта братская могила, в которой похоронили более 60 человек.

Видеозапись похорон выложил в "Фейсбуке" Андрей Левковский, врач ирпеньской больницы, куда привезли погибших.

В телефонном интервью Би-би-си Скорык-Шкаривская, которая сейчас находится на западе Украины, рассказала, что перед похоронами прямо в больнице совершили отпевание, но опознать удалось не всех погибших, и никто с точностью не знает, где находятся их родственники.

"Сейчас мы обсуждаем с добровольцами возможность создания цифровой системы идентификации людей и поиска их родственников", - говорит она.

Эвакуация из Бучи, 13 марта 2022 года. Фото: Getty Images

По словам депутата, в субботу больницу в Ирпене заняли российские войска и приказали медперсоналу уходить. Сейчас Буча и половина Ирпеня находятся под контролем российской армии.