В Эстонию прибыли 22 000 военных беженцев из Украины

По оценкам Департамента полиции и погранохраны, большая часть из прибывающих к нам имеют здесь родственные или дружественные связи и только третья часть беженцев нуждается в размещении, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В связи с большим потоком беженцев с конца прошлой недели в Эстонии начал работу объединенный штаб Департамент полиции и погранохраны, к работе которого привлечены учреждения, связанные с приемом военных беженцев. Пока Эстония справляется размещением беженцев в гостиницах, в будущем, возможно, придется использовать спортзалы и другие подобные помещения.