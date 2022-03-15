Вт, 15.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Эстонию прибыли 22 000 военных беженцев из Украины

rus.postimees.ee
В Эстонию прибыли 22 000 военных беженцев из Украины
Facebook LinkedIn OK Twitter
Военные беженцы.
Военные беженцы. Фото: Sille Annuk

По состоянию на утро вторника, 15 марта, в Эстонию прибыли уже 22 000 беженцев из Украины, 6000 из них - транзитом. 

По оценкам Департамента полиции и погранохраны, большая часть из прибывающих к нам имеют здесь родственные или дружественные связи и только третья часть беженцев нуждается в размещении, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

В связи с большим потоком беженцев с конца прошлой недели в Эстонии начал работу объединенный штаб Департамент полиции и погранохраны, к работе которого привлечены учреждения, связанные с приемом военных беженцев. Пока Эстония справляется размещением беженцев в гостиницах, в будущем, возможно, придется использовать спортзалы и другие подобные помещения.

"Весьма вероятно, что в какой-то момент мы начнём использовать и механизмы переселения внутри Европейского союза. Иными словами, те страны, которые сегодня не приняли большего потока мигрантов, в будущем продолжат брать на себя ответственность за транспортировку, размещение и предоставление необходимых социальных услуг какому-то количеству людей", - пояснил замдиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Ключевые слова
Наверх